Haftada 4 Gün Çalışma Modeli Türkiye'de Uygulanmaya Başlad

Haftada 4 Gün Çalışma Modeli Türkiye'de Uygulanmaya Başladı: Hangi Sektörler Daha Uygun?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı: Türkiye'de de haftada 4 gün mesai uygulaması başladı. Dünya genelinde giderek yaygınlaşan bu uygulama, çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu artırıyor.

Ancak, henüz bu model yalnızca bir şirket tarafından benimsenmiş durumda. Hükümetin haftalık mesai saatini düşürme çalışmaları devam ederken, haftada 4 gün çalışma sistemi Avrupa'da birçok ülkede zaten uygulanıyor.

Ekonomist Muhammet Bayram'a göre, Türkiye'deki şirketlerin çoğu emeğe dayalı ve işçinin çalışma usulüne dayanıyor. Bu nedenle, 4 günlük çalışma modelinin üretim kapasitesini düşüreceği düşünülüyor. Ancak, özellikle teknoloji sektöründe bu modele geçiş daha kolay olabilir.

Bayram'a göre, hizmet sektörü özellikle 4 günlük çalışma modeline uygun. Ancak, bu modele geçen firmalara ekstra teşvikler verilmesi gerekebilir. Sanayi kesimi için ise bu modelin uygulanması daha zor görünüyor.

Asgari ücretlerin saatlik olarak belirlendiği Türkiye'de, işverenler çalışılmayan günler için maaş vermeme hakkına sahiptir. Ancak, 4 günlük mesaiye geçen işverenlerin ücretleri düşürmeden bu uygulamayı yapmaları gerekiyor.

Sonuç olarak, haftada 4 gün mesai modelinin Türkiye'de yaygınlaşması için sektörlere ve işletmelere özgü teşvikler ve uygun düzenlemelerin yapılması gerekiyor.