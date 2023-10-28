YAŞASIN CUMHURİYET: Isparta'da Türk Eğitim Sen'den Anlamlı Kutlama

Isparta - Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlama hazırlıkları devam ederken, Türk Eğitim Sen Isparta Şubesi, bu önemli tarihi günü anlamlı bir etkinlikle selamladı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na düzenlenen çelenk sunma töreni ile Türk Eğitim Sen, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın coşkuyla okunmasının ardından Türk Eğitim Sen Isparta Şube Başkanı Yahya Hakan Çelik, duygusal ve anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Çelik, konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti, milli bekamız ve gururumuzdur" ifadelerini kullandı.

Bu özel günün anlamını vurgulayan Çelik, Cumhuriyetin 100. yılına ulaşmanın, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve bağımsızlık mücadelesinin bir zaferi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk Eğitim Sen olarak bu tarihi günü özveri ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Isparta'da gerçekleşen bu etkinlik, Cumhuriyetin kutlandığı 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen bir dizi etkinliklerin parçası olarak, Cumhuriyetin değerlerine ve ilkelere olan bağlılığın bir ifadesi olarak kayda geçti. Bu anlamlı kutlama, Türk Eğitim Sen'in Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlama taahhüdünün bir parçası olarak görülüyor.