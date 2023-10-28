Isparta Spor, Karaman Futbol Kulübü'nü Ağırlıyor: Tüm İspartalılar Davetli

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta Spor, bu hafta sonu Isparta Atatürk Stadyumu'nda Karaman Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. 28 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan bu önemli karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19:00'da çalacak.

Yeşilpembeli ekip, bu karşılaşmadan galip ayrılarak geçtiğimiz hafta Amed Sportif Faaliyetler karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmeyi hedefliyor. Isparta Spor, zirve yarışından kopmamak ve taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmak için sahada büyük bir mücadele sergileyecek.

Kulüp başkanı Gültekin Özdemir, tüm Ispartalılardan takımlarını yalnız bırakmamalarını istedi. Özdemir, bu maçın zorlu bir mücadele olacağını ancak taraftarların desteğiyle oyuncuların daha fazla motive olacağını belirtti. "Zirve yarışından kopmamak adına çok kritik bir maça çıkacağız. Tüm Ispartalıları bu önemli karşılaşmayı birlikte izlemeye davet ediyoruz" dedi.

Isparta Spor'un bu zorlu mücadelesine tüm taraftarlarını beklediğini ifade eden Başkan Özdemir, kulüp olarak taraftarların desteğine her zaman ihtiyaçları olduğunu ve bu desteğin oyuncuları daha da güçlendireceğini vurguladı. Isparta'nın futbol takımını coşkuyla desteklemek için stadyuma gelmeye davet edilen tüm Ispartalılar, takımlarına destek olmak için Cumartesi gününü beklemeye başladılar.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta hafta sonu oynanacak karşılaşmalar şöyle.