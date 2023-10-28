Isparta'da Kredi Kartıyla Nakit Dağıtan Şüphelilere Operasyon

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kredi kartları üzerinden nakit para dağıtan şahıslarla ilgili bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bir parçasıydı.

Yapılan incelemeler sonucunda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi kartlarından %5 faizle nakit para veren şahısların 18.066 işlemde yaklaşık 270 milyon lira parayı bu şekilde işledikleri tespit edildi. Operasyonun bir sonucu olarak şunlar elde edildi:

Isparta merkezindeki ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda iki adet suçta kullanıldığı değerlendirilen pos cihazı bulundu.

Yedi adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Çok sayıda dijital materyal ve suça konu evrak bulundu.