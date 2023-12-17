Özel Okullarda Yüzde 2 KDV Talebi Tartışması: Uzmanlardan "Yasal Değil, Ödemeyin" Çağrısı

Veliler, Fahiş Taleplerle Karşı Karşıya: Hukuki Haklarını Kullanacaklarını Açıkladılar

Özel okulların yeni bir gelir kaynağı olarak velilerden talep ettiği yüzde 2 KDV, uzmanlar tarafından "yasal değil, ödemeyin" çağrısına neden oldu. Fahiş servis ve yemek ücretlerinin ardından gelen ek KDV talebi, veliler arasında tepkilere neden oldu. Yapılan yeni vergi düzenlemesiyle yüzde 8'e çıkan KDV oranının ardından, bazı özel okullar erken kayıt döneminde ödeme yapan velilerden yüzde 2 KDV farkını talep etmeye başladı.

Uzmanlara göre, bu talep haksız ve yasal değil. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, özel okulların böyle bir fark istemeye hakkı olmadığını belirtti. Velilerin hukuki haklarını kullanma konusundaki kararlılıkları da dikkat çekiyor.

Özellikle fatura düzenleme süresini geç ödeme taktiğiyle eleştirilen okullar, Vergi Usul Kanunu'na aykırı davranıyor. Bu durum, uzmanlara göre, velilere mahkeme yoluyla haklarını arama imkanı tanıyor. Öğrencinin mezuniyetinden sonra bile fazla ödenmiş miktarın geri talep edilebileceği belirtiliyor.