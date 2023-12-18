Bağ-Kur'lular İçin Erken Emeklilik Müjdesi: Prim Gün Şartına Düzenleme Geliyor!

Ticaret Bakanı Bolat, 9 Bin Olan Prim Gün Şartının 7 Bin 200'e İndirileceğini Müjdeledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bağlı olduğu Bağ-Kur sistemine dahil olan esnaf ve işletmeciler için önemli bir müjdeyi duyurdu. Bolat, emeklilikte aranan 9 bin prim gün şartının 7 bin 200'e düşürülmesi için düzenleme yapılacağını açıkladı.

Esnafın uzun süredir beklediği bu düzenleme, Bakan Bolat tarafından yapılan açıklamayla resmiyet kazandı. Bolat, yaptığı açıklamada, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır. En kısa sürede, 2024 yılı çalışmaları içerisinde, bunlar mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir" dedi.

Bakan Bolat ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa denetimleri kapsamında tüketicinin korunmasına yönelik önemli bilgiler verdi. Bu denetimler sonucunda 11 ayda 100 binlerin üzerinde denetim yapıldığını ve 1.3 milyar lira ceza kesildiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki AVM'lerin durumu hakkında da bilgi vererek, finansman sıkıntısı yaşayan AVM'lerin borçlarının bankalara devredildiğini ifade etti.

Bakan Bolat, küçük esnafın finansman desteğini sürdürdüklerini vurgulayarak, esnafın geri ödeme oranının yüzde 99'un üzerinde olduğunu dile getirdi.