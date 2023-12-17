Isparta'da Çünür Mahallesinde Feci Kaza: 2 Kişi Yaralandı







Olay Yerine Çok Sayıda Sağlık Ekibi Sevk EdildiIsparta'nın Çünür Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yeni Otogar yakınlarında yaşanan olayda 2 kişi yaralandı. Kaza, araç içerisinde bulunan bir kadın ve bir erkek olmak üzere toplamda 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine hızla müdahale için çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Edinilen ilk bilgilere göre, kaza anında olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yaralılar araç içinden çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgiler henüz alınamamış olsa da, durumlarının ağır olduğu belirtiliyor.Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlatırken, olayın neden meydana geldiği ve kazaya karışan araçların durumu konusunda çalışmalar sürüyor. Kamuoyuna gelişmelerle ilgili zamanında bilgi verileceği açıklandı.