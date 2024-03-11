

"Yargıtay, İşyerlerini Çalıntı Eşyadan Sorumlu Tutabilir!"

: "Avukat Erkan Yalçın, Yargıtay'ın Emsal Kararını Sosyal Medya Hesabında Paylaştı"



İstanbul merkezli avukat Erkan Yalçın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden, iş yerlerinin çalıntı eşyalardan sorumlu olabileceğini belirten Yargıtay'ın emsal kararını paylaştı. Yalçın, "Çalınan ve kaybolan eşyalarınızdan müessesemiz sorumlu değildir." ifadesinin hukuki bir geçerliliği olmadığını vurgulayarak, bu konudaki son kararı takipçileriyle paylaştı.

Avukat Yalçın, sıradan bir işyeri olmayan bir şirkete ait mağazaya gelen müşterinin, yapılan reklam ve hizmete güvenerek oraya geldiğini söyledi. Yalçın, müşterinin bu mağazaya mal güvenliğinin ve özellikle kendi muhafazasına terk edilmiş bir eşyanın özen yükümlülüğüyle korunduğu güvencesiyle bulunduğunu ifade etti.

Özellikle iş yerlerinin güvenlik zafiyeti nedeniyle çalıntı durumlarında sorumlu tutulabileceğine dair Yargıtay'ın 2. Hukuk Dairesi'nin 2013/5258 Esas, 2013/15229 Karar sayılı ve 05.06.2013 tarihli ilamını paylaşan Yalçın, bu kararın iş yerlerine asgari özeni gösterme yükümlülüğü getirdiğini belirtti. İstisnai durumlar ve her olayın kendi bağlamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken avukat, bu kararın iş yerlerini çalıntı eşyalardan dolayı kusurlu tutma hakkını güçlendirdiğini ifade etti.

Her ne kadar genel olarak işyerlerine bu tür sorumluluklar yüklenmese de, güvenlik zafiyeti ve özen yükümlülükleri, müşterilerin kişisel eşyalarını koruma konusunda iş yerlerine sorumluluk getirebilmektedir.

"Yargıtay'dan Emsal Karar: Çalınan Eşyalar İş Yerine Sorumluluk Getiriyor!"Erkan Yalçın, Sosyal Medya Üzerinden Açıklamalarda Bulundu"