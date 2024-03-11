"Gram Altın İçin Korkutan Tahmin: 3.000 TL'ye Ulaşabilir!"

"Altın, Dolar ve Bitcoin'de Artan Belirsizlik Gram Altına Talep Patlaması Yaratıyor"



Yatırımcıları endişeye sevk eden bir tahmin, altın, dolar ve Bitcoin'deki yükseliş trendi devam ederken gram altın için yapıldı. 1 Nisan tahmini, altın fiyatlarının rekor kovaladığı, talepteki artışın ve jeopolitik gerginliklerin altındaki yükselişi desteklediği bir dönemde ortaya çıktı. Fiziki altına olan talebin artmasıyla birlikte yatırımcılar, uzun vadeli altın fonlarına yönelmeye başladılar, ve gram altının 3 bin lirayı aşabileceği öne sürülüyor.

Altın ve döviz kurlarındaki sürekli değişim, yatırımcıları şaşırtırken, altın fiyatları, yerel seçimlere kısa bir süre kala artan talep ile hızla yükseliyor. Gram altın, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 8 oranında bir artış göstererek tarihi zirvesine ulaştı.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türlerindeki fiyatlar da hızla yükselişe geçti. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 TL'ye, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 7,85 artışla 15 bin 25 TL'ye yükseldi. Ancak, seçim öncesi belirsizliklerin eklenmesiyle birlikte altına olan talep artarken, Kapalıçarşı'da altının alış ve satış fiyatları arasındaki makas aralığı 400 TL'ye ulaştı.

Piyasa analisti İslam Memiş, fiziki altındaki işçilik fiyatlarına dikkat çekerek, yatırımcıların altın fonlarına yönelmelerini önerdi. Uzun vadeli altın fonları, FATSİ uygulamasında devletin yüzde 4'lük ek ödeme avantajıyla birlikte tercih ediliyor.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akayık, darphanenin günlük altın üretiminin talebi karşılamakta zorlandığını belirterek, gram altının 3 bin liraya kadar çıkabileceği iddialarını hatırlattı. Ekonomist Filiz Eryılmaz da gram altının 3.000 TL'yi aşabileceğini belirterek daha yüksek bir gram altın fiyatının sene sonunda beklenmesi gerektiğini ifade etti. Bu durum, yatırımcıların dikkatle takip ettiği ve kritik bir dönemde gram altına olan ilgiyi artıran bir gelişme olarak öne çıkıyor.