Yalvaç'ta Geleneksel Kıyafet Yarışması Heyecanı: Körküler Köyü Birinciliği Kazandı!

YMKSAD (Yalvaç Müzik Kültür Sanat Derneği) tarafından düzenlenen "Kaybedeni Olmayan Yarışma" kapsamında Yalvaç, 19 Mayıs 2024 tarihinde "Körküler Köyünün Geleneksel Kıyafeti" ile stadyumda bir etkinlik düzenledi. Halkoyunları ekibi, yöresel kıyafetlerle performans sergiledi.Yarışmanın amacı, köy ve mahalle muhtarlarının bulundukları yerleri temsil eden geleneksel kıyafetleri seçmeleriydi. Yapılan oylama sonucunda Körküler muhtarı Sadık Kara'nın derneğe teslim ettiği kıyafet birinci oldu. İkinci sırayı Yukarı Kaşıkara, üçüncü sırayı ise Kuyucak aldı. Ayrıca, mansiyon ödülü ise Celeptaş'a verildi.Yarışmaya katılan 19 köy ve mahalle muhtarı, Yalvaç'ın kültürel mirasına sahip çıkarak geleneksel kıyafetlerin seçimini gerçekleştirdi. Birinci olan kıyafetin Halkoyunları ekibi için üretimi, derneğe aitti ve bütçe desteği Yalvaç Belediyesi ve encümeni kararıyla onaylanmıştı.Ayrıca, Yalvaç'a ait geleneksel kıyafetlerin Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras listesine alınması başvuruları da dernek tarafından başlatılacaktı.