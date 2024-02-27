Yargıtay'dan Emsal Karar!

Yargıtay, WhatsApp Yazışmalarını Emsal Bir Delil Olarak Kabul Etti

Yargıtay, Bursa 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında WhatsApp yazışmalarına ilişkin emsal bir karara imza attı. Mahkeme, yazışmaların delil başlangıcı olarak kabul edilebileceğine karar verse de tek başına yeterli görmedi ve davanın reddine karar verdi. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bu kararı bozarak WhatsApp yazışmalarının artık doğrudan delil olarak kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

Bu karar, mahkemelerin alacak davalarında WhatsApp yazışmalarını kesin delil olarak değerlendirmesi gerektiği yönünde önemli bir emsal oluşturdu. Hukukçu Alperen Kadıoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2024 itibarıyla 23 bin 450 TL üzerindeki alacak davalarında senetle ispat zorunluluğu olduğunu belirtti. Ayrıca, bu kararın alacak uyuşmazlıklarında WhatsApp konuşmalarını dikkate almanın önemine vurgu yaptı.

Bu gelişmeyle birlikte, telefon, SMS kayıtları, e-posta konuşmaları gibi diğer dijital iletişim araçlarına benzer şekilde, WhatsApp yazışmaları da mahkemelerde doğrudan delil olarak kabul edilecek. Hukuk camiasında, bu kararın alacak davalarında delil sunumunda önemli bir değişikliğe yol açması bekleniyor.