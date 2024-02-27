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Başvurular Başladı 'Sadece kimlik yetiyor'

Başvurular Başladı 'Sadece kimlik yetiyor'
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PTT Üzerinden Elektrik Faturası Desteği Başvuruları Başladı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) tarafından düzenlenen merkezi yardım ve aylıklar kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik elektrik tüketim desteği için başvurular PTT aracılığıyla başladı. Bu destekten faydalanmak isteyenlerin sadece kimlik kartı ve elektrik faturasıyla birlikte PTT şubesine başvurmaları yeterli olacak.
Yapılan düzenlemeye göre, destekten faydalanmak isteyen 1-2 kişilik muhtaç hanelere 75 kilovaatsaat (kwh) elektrik karşılığı 130.09 TL, 3 kişilik hanelere 100 kwh karşılığı 173.46 TL, 4 kişilik hanelere 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve daha fazla kişilik ailelere 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği sağlanacak.
Bu destekten faydalanabilecek olanlar arasında, düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan 65 yaşını doldurmuş kişiler, düzenli merkezi yardım alanlar, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz ve yetimler, kronik hastalık yardım programından faydalananlar bulunuyor.
Başvuru yapmak isteyenlerin herhangi bir kuruma gitmelerine gerek yok; sadece kimlik kartı ve elektrik faturasıyla birlikte PTT şubesine başvurmaları yeterli olacaktır. Hak sahipleri, bakanlığın sistemine kayıtlı oldukları sürece başka belgelere ihtiyaç duymadan destek alabileceklerdir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yapılan düzenlemeyle ilgili olarak, 2019'dan bu yana 19.2 milyar TL'lik bir elektrik tüketim desteği verdiklerini belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımların devam edeceğini vurgulamıştı
 

 
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