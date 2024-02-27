Isparta'da Emniyetten ŞOK Operasyon!

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

25 Şubat 2024

İl Emniyet Müdürlüğü olarak, şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda, Motosikletli Polis Timlerimiz tarafından 25 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda, A.D. ve K.F. isimli şahısların üzerinde şu materyaller ele geçirildi:

18 adet sikke

1 adet yüzük

2 adet dedektör

Söz konusu materyallerle ilgili olarak şahıslar hakkında derhal adli işlem başlatılmıştır. Emniyet güçleri, suç işlenmesini önlemek ve suçluları yakalamak adına bu tür operasyonlara devam edecektir.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yunus Timlerimiz, şehrimizin her köşesinde etkin bir şekilde görev yaparak suçla mücadelede kararlılıkla hareket etmektedir. Kamuoyuna, güvenlik kuvvetlerimize destek olmaları ve şüpheli durumları hemen bildirmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İl Emniyet Müdürlüğü