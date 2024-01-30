Yargıtay Kiracıları Sevindiren Karar: Evde Boya Yaptıranlar Yandı!

29 Ocak 2024 - Türkiye

Yargıtay, ev sahibi ve kiracı arasında sıkça yaşanan sorunlardan biri olan ev boyama konusunda önemli bir karar aldı. Kiracıları sevindiren bu karar ile Yargıtay, ev sahiplerinin boya yapılmadığı gerekçesiyle kiracılardan tazminat talebinde bulunamayacaklarını ve depozitodan kesinti yapamayacaklarını açıkladı.

Ev Sahiplerine Boya Talebi Artık Geçersiz!

Birçok ev sahibi, kiralanan evin boyalı olarak teslim edilmesini bekler ve kiracıdan, evden çıkarken evi boyatmasını talep ederdi. Ancak Yargıtay'ın yeni kararı, ev sahiplerinin bu taleplerinin artık geçersiz olduğunu belirtiyor. Ev sahipleri, evi boyatılmadığı gerekçesiyle kiracılardan herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak ve depozitodan kesinti yapamayacaklar.

Kira Sözleşmesindeki Madde Geçersiz Sayılıyor

Kararda, kira sözleşmelerinde evin boyalı olarak teslim edilmesiyle ilgili bulunan maddelerin geçersiz sayılacağı ifade ediliyor. Bu durum, ev sahiplerini sorumlu kılıyor ve evdeki boya eskiyip aşınmış olsa bile, kiracıdan ek bir ödeme talep edilemeyeceğini vurguluyor.

Kiracılar için Önemli Uyarı

Bu kararla birlikte, evde boya yaptırmak zorunda kalan kiracılar, ev sahibinin bu talebine boyun eğmek zorunda olmadıklarını bilmelidirler. Ev sahipleri, kira sözleşmesindeki boya maddelerini dayanak göstererek tazminat talebinde bulunamayacaklar. Kiracılar, ev sahiplerinin bu yöndeki taleplerine karşı haklarını bilmeli ve gerektiğinde hukuki destek almalıdırlar.

Bu karar, ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklarda daha fazla şeffaflık sağlamayı amaçlayarak, kira ilişkilerinde dengeyi korumayı hedefliyor.