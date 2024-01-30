Yargıtay Kiracılara Uyarı: Kirayı IBAN'a Yatıranlar Dikkat!

29 Ocak 2024 - Türkiye

Yargıtay, kira bedelini banka üzerinden yatıran kiracıları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Bu karar, kiracıların kira ödemelerini dikkatli bir şekilde yapmalarını ve olası hukuki sorunlardan kaçınmalarını sağlıyor.

Kiracının Banka Hesabına Yatırdığı Kirada Havale Ücreti Sorunu

Yargıtay'ın aldığı kararın temelinde, bir kiracının her ay düzenli olarak kira bedelini ev sahibinin banka hesabına yatırmasının ardından ortaya çıkan hukuki bir anlaşmazlık bulunuyor. Kiracı, her ay düzenli olarak kira bedelini yatırmasına rağmen, banka tarafından kesilen havale ücretini ev sahibine ait gördü ve bu masrafın ev sahibinin sorumluluğunda olduğunu savundu.

Mahkeme Süreci ve İtirazlar

Kiracının itirazı sonrasında başlayan mahkeme sürecinde ev sahibi, kiracının kira bedelini eksik ödediğini öne sürdü ve icra takibi başlattı. Kiracı ise bu itiraza karşı mahkemeye başvurarak, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde ortaya çıkan havale ücretinin ev sahibinin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Yargıtay'ın Emsal Kararı ve Uyarı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yapılan incelemeler sonucunda, kira bedelini yatıran kiracının banka tarafından kesilen havale ücretinin kiracının sorumluluğunda olduğuna hükmetti. Bu karar, kira bedelinin eksiksiz bir şekilde ev sahibine ulaştırılması için kiracının havale ücretini de ödemesi gerektiğini belirtti.

Yargıtay'ın bu emsal kararı, kira ödemelerinde banka üzerinden yapılan işlemlerde oluşan masrafların kiracının sorumluluğunda olduğunu vurguluyor. Kiracıların, kira ödemelerini yaparken banka üzerinden yapılan işlemlerin detaylarına dikkat etmeleri ve ortaya çıkabilecek ek masrafları göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Sonuç ve Önemli Uyarı

Yargıtay'ın kararı, kiracıların kira ödemelerini gerçekleştirirken banka üzerinden yapılan işlemlerin detaylarını incelemeleri ve olası ek masrafları göz önünde bulundurmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Aksi takdirde, banka tarafından yapılan kesintiler nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki sorunlardan kaçınmak zor olabilir.