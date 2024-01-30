Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi! Şartlar Açıklandı

29 Ocak 2024 - Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev hanımlarına yönelik yeni bir sosyal destek programı başlattı. Bakanlık, bu program kapsamında ev hanımlarına 12.000 TL'lik bir ödeme yapacak. Bu destek ödemesinin, ev hanımlarının ekonomik bağımsızlığını artırmayı ve aile bütçesine katkıda bulunmayı amaçladığı belirtildi.

Destek Ödemesi Detayları:

Miktar: Ev hanımlarına yapılacak ödeme toplamda 12.000 TL olacak.

Ev hanımlarına yapılacak ödeme toplamda 12.000 TL olacak. Hedef Kitle: Çalışmayan ve ev işleriyle meşgul olan kadınlar bu destekten faydalanabilecek.

Çalışmayan ve ev işleriyle meşgul olan kadınlar bu destekten faydalanabilecek. Başvuru Şartları:

Başvurular, bakanlığın belirlediği başvuru adreslerine yapılmalı.

Başvuran kişinin çalışmıyor olması ve ev hanımı statüsünde olması gerekiyor.

Eşini Kaybeden Kadınlara Yönelik Ek Destek: Ayrıca, eşini kaybeden kadınlara yönelik olarak başlatılan destek programı kapsamında aylık 1000 TL ödeme yapılacak. Bu ödeme yılda toplamda 12.000 TL'yi bulacak.

Ayrıca, eşini kaybeden kadınlara yönelik olarak başlatılan destek programı kapsamında aylık 1000 TL ödeme yapılacak. Bu ödeme yılda toplamda 12.000 TL'yi bulacak. Başvuru Yerleri:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurular yapılabilecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Ödeme Sıklığı: Ödemeler, iki ayda bir yapılacak.

Ödemeler, iki ayda bir yapılacak. Kolaylaştırılmış Başvuru Şartları: Bakanlık, başvuru şartlarını kolaylaştırarak destekten yararlanmayı daha erişilebilir hale getirecek.

Bu destek programı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev hanımlarına maddi destek sağlamayı ve onların ekonomik anlamda güçlenmelerini amaçlıyor. Başvuru süreci ve destek şartları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için bakanlığın resmi iletişim kanalları kullanılabilir.