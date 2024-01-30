İşçileri sevinçten hoplatacak Ocak zammı kararı Bakan imzayı attı

Kamu İşçilerine Sevindirici Haber: Ocak Zammı Kararı İmzalandı

29 Ocak 2024 - Türkiye

Kamu işçilerini sevindirecek bir gelişme yaşandı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılan görüşmeler sonucunda kamu işçilerine yönelik Ocak zammını içeren yeni bir protokolü imzaladı. Bu gelişmeyle birlikte, 230 bin kamu işçisi daha Ocak zammından faydalanabilecek.

Enflasyon ve Maaş Zammının Toplamında Yüzde 32,57 Artış

Bakan Işıkhan, eşitlik sağlanması amacıyla Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü'nü imzaladığını duyurdu. Bu protokol, enflasyon ve maaş zammının toplamında yüzde 32,57 oranında artış sağlıyor. Kamu işçilerine yapılan bu zam, kamu iş sözleşmelerine ek olarak gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İki Büyük Konfederasyon ile Protokol İmzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile ayrı ayrı düzenlenen ek protokollere imza attı. Bakan Işıkhan, bu protokollerle kamu işçilerinin ekonomik haklarının daha iyi düzenlenmesini amaçladıklarını belirtti.

2023-2024 Dönemini Kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolü İmzalanmıştı

Bakan Işıkhan, 9 Mayıs 2023'te imzalanan Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolü'nü hatırlatarak, o dönemde işçilerin en düşük maaşının 15 bin liraya yükseltildiğini ve refah payı dahil olmak üzere yüzde 45 oranında zam yapıldığını söyledi.

Yeni Protokol, Haksızlıkları Gidermeye Yönelik Bir Çalışmanın Ürünü

Bakan Işıkhan, işçi konfederasyonlarının takvim nedeniyle yaşadığı haksızlıkları gidermek amacıyla yeni bir ek protokol üzerinde çalıştıklarını ve bu protokolü bugün sonuçlandırdıklarını ifade etti. Kamu işçilerine Ocak 2024'te yapılan artıştan, süreleri henüz gelmemiş olanların da toplu sözleşme süreleri içinde faydalanabileceğini belirtti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "Kaybın Büyük Bölümünü Gideriyoruz"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Bakan Işıkhan'ın attığı imzanın önemine vurgu yaparak, "Bu 230 bin işçiyi ilgilendiren bir konu. Bu az bir şey değil. Ortalama yüzde 10 ila 14 puan arasında kayıp var. Bu kaybın büyük bölümünü, bugün attığımız bu imza ile gideriyoruz." dedi. Yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde farklılıkların önüne geçmek adına 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek bir düzenlemenin de ek protokolle konulduğunu belirtti.