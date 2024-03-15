SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele İçin Dev Bir İnceleme Başlattı: Yapan da Yaptıran da Yanacak

SGK'nın Stratejik Planı, İşçi ve İşverenleri Hedefliyor



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında dev bir inceleme başlatarak işçilerin ve işverenlerin hesaplarını mercek altına alıyor. Bu kapsamda milyonlarca işçi ve işverenin SGK tarafından detaylı bir şekilde inceleneceği belirtiliyor.

SGK'nın 2024 Strateji Planı'nda, sigortalı işçi çalıştıran ancak sigorta işlemlerini eksik ya da hiç yapmayan işyerlerinin ve işçi olarak gösterilmemesi gereken kişilerin tespit edilmesi için yeni çalışmalar yapılacağı vurgulanıyor. 2024-2028 Stratejik Planı'nda ise denetim ve kontrollerin artırılmasıyla yüzlerce işyeri ve çalışanın hesap vermesi gerekecek.

Geçen yılda yapılan denetimler sonucunda 112 bin 302 iş yerinin kayıt dışı çalıştığı tespit edilmiş ve bu durum SGK'nın denetimlerini artırmasına yol açmıştı. Yapılacak incelemelerle 5 yıl içinde 105 bin iş yerinin ve 700 bin kişinin daha kayıt altına alınması hedefleniyor.

SGK'nın 2023 yılında değerlendirdiği şikayetler ve incelemeler sonucunda ise toplamda 774 bin 258 kişinin sigortasız olarak çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı. 5 yıl içinde ise kayıt dışı çalışan 1 milyon 474 bin 258 işçinin sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

Bu çalışma ile yasal bir işte çalışarak istihdama katılan işçilerin çalışmalarının düzgün bir şekilde bildirilmemesi veya eksik bildirilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ülkemizde birçok şirketin işçilerini kayıt altına almadığı, eksik gün sayısı veya düşük prim ödemesi gibi durumların sıkça yaşandığı belirtiliyor. Bu kayıt dışı istihdamın SGK'nın gelirlerini azalttığı ve işçilerin emeklilik haklarını olumsuz etkilediği ifade ediliyor.