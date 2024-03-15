Vergi Borçlarına Yeniden Yapılandırma Geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun'un vergi borçlarına ilişkin çarpıcı açıklaması, milyonlarca vatandaşta heyecan yarattı. Erdursun, sosyal medya hesabı üzerinden vergi affının yakında geleceğini duyurarak dikkatleri üzerine çekti.Erdursun'un ifadelerine göre, vergi borçlarına yapılandırma imkanı sunacak yeni bir yasa 2024'ün ikinci döneminde çıkabilir. Erdursun, geçmiş yıllarda yapılan bir düzenleme hatırlatarak, vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırma fırsatının 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli olduğunu belirtti. Ancak bu yapılandırmanın bir "af" olmadığını vurguladı; vergi borcu tamamen silinmese de gecikme faizlerinin bir kısmının affedildiğini, borcun taksitlere bölündüğünü açıkladı.Erdursun, vergideki gecikme faiz oranlarının yüksekliğine dikkat çekerek, vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçlarının hızla büyüdüğünü ve bu durumun banka hesaplarının bloke edilmesi ve e-haciz işlemlerinin artması gibi sonuçlar doğurduğunu belirtti.İşletme sahipleri için de zorlu bir dönemden geçildiğini dile getiren Erdursun, ticaret yapmanın ve işletmeyi sürdürmenin giderek zorlaştığını vurguladı. Bu nedenle mali konuların dikkatlice takip edilmesi gerektiğini ve vergi düzenlemelerinde gelecek değişikliklere hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.Özgür Erdursun'un iddiası, vergi borçlarıyla ilgili bekleyen milyonlarca vatandaş için umut kaynağı oldu. Ancak, kesin bir düzenleme henüz yapılmamış olup, vergi affıyla ilgili detayların resmi makamlar tarafından açıklanması bekleniyor.