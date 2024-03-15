Araç Sahiplerine Müjde: Trafik Cezalarının Tamamı İade Edilecek

Kamu Denetçiliği Kurumu Kararıyla Gelen İade Sevinci



Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karar alındı: trafik cezalarında ödenen paraların tamamı iade edilebilir. Bu sevindirici haber, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından duyuruldu.

Sivas'ta yaşayan bir vatandaşın, araç tescil işlemlerinin yapılmadığı gerekçesiyle çekilen ancak mahkeme kararıyla iptal edilen çekici ücretini geri aldığı örnek olay, araç sahipleri için umut verici bir gelişme olarak yorumlandı. Kamu Denetçiliği Kurumu, bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirterek, trafik cezasıyla birlikte çekici ücretinin de iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun incelemeleri sonucunda, başvurucunun haklılığı tespit edildi ve Sivas Valiliği'ne çekici ücretinin iade edilmesi yönünde tavsiye kararı gönderildi. Bu karar doğrultusunda başvurucunun talebi yerine getirilerek çekici ücretinin ödendiği bildirildi.

Bu gelişmeyle birlikte, trafik cezalarıyla ilgili yaşanan haksız uygulamalara karşı araç sahiplerinin haklarını koruma yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bu kararı, araç sahiplerine adaletin sağlanması adına önemli bir örnek teşkil etmektedir.