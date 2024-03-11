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İşsizlik rakamları belli oldu

İşsizlik rakamları belli oldu
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Türkiye'deki işsizlik oranı ocak ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 9,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 214 bin kişi olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak yüzde 9,1 seviyesine yükseldi. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 0,6 puan azaldı.
Ayrıca, işsizlik oranının erkeklerde yüzde 7,7, kadınlarda ise yüzde 11,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puanlık artışla yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olduğu hesaplandı.
 
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