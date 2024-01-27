Yalvaç'ın Sağır Köyü Beyaza Büründü: İşte İlk Karın Keyfi!



Isparta'nın Yalvaç ilçesi ile Afyonkarahisar arasında bulunan Sağır Köyü, mevsimin ilk kar yağışıyla güzellik kazandı. Bölge sakinleri, kar yağışının etkisiyle beyaz bir örtü ile kaplanan köylerinin tadını çıkarmak için dışarı çıkıyorlar.

Kar tanelerinin yoğun bir şekilde yağdığı, yolu kaplamaya başlayan bu güzel manzarayı bir vatandaşın objektifi kaydetti. Doğanın beyaza bürünmesi, bölge halkını ve yol kullanıcılarını etkilese de, aynı zamanda kışın güzelliklerini yaşamanın keyfini sunuyor.

Vatandaşlar, kar yağışının ardından dışarıda yürüyüş yaparak ve kar topu oynayarak bu güzel anı ölümsüzleştiriyorlar. Ancak, karla kaplı yollarda araç sürücülerinin dikkatli olmaları önemle vurgulanıyor.

Böylece, Sağır Köyü'nün beyaza bürünmesi, bölge halkına ve ziyaretçilere eşsiz bir kış manzarası sunuyor.



