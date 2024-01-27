Güller Ekspresi İle Isparta-Burdur Tren Seferleri Başladı

Isparta ve Burdur halkına sevindirici haber! 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren Güller Ekspresi ile Isparta-Burdur ve Burdur-Isparta tren seferleri başlamıştır. Isparta'dan kalkış saatinin 10.40'tan 09.40'a çekilmesiyle Güller Ekspresi, saat 09.40'ta hareket ederek Isparta-Burdur-İzmir güzergahında çalışacak, bu sayede Isparta'dan 09.40'ta kalkan yolcular, 10.40'ta Burdur'a varacaklar.

Akşam üzeri ise Burdur’dan saat 19.05'te hareket eden Güller Ekspresi ile saat 20.00'da Isparta'ya ulaşım sağlanacak. Tam bilet ücreti Isparta-Burdur arasında 45 TL iken indirimli tarife 40 TL olarak uygulanacaktır. Bu gelişme, bölge sakinlerine daha hızlı ve konforlu bir tren seyahat imkanı sunmaktadır. Tren seferleri ile ilgilenen yolcular, bilet ücretleri ve sefer saatleri konusunda daha fazla bilgi için ilgili kurumlarla iletişime geçebilirler.