ITSO Heyeti KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Büyükelçi Feyzioğlu ile Görüştü

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) yönetimi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti. ITSO Heyeti, Isparta ile Kıbrıs arasındaki ticaret ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi.ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik liderliğindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ederek, iki bölge arasındaki ticari ilişkilerin artırılması için yapılacak çalışmaları ele aldı. Görüşme, iki taraf arasında fikir alışverişi ve işbirliği imkanlarını değerlendirmeye odaklandı.Ayrıca ITSO Başkanı Metin Çelik, Isparta'ya özgü detaylı bilgileri Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaşarak, işbirliği olanaklarını artırma konusundaki niyetlerini dile getirdi. Görüşme sonrasında, Cumhurbaşkanı Tatar'a nazik ev sahipliği için teşekkürlerini ileten heyet, ikili ilişkilerin daha da güçlenmesine yönelik adımlar atmaya kararlı olduklarını belirtti.ITSO Heyeti aynı zamanda, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret ederek, Gazimağusa Limanı'nda incelemelerde bulundu. Bu ziyaretler, ticari işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen önemli adımlar olarak kaydedildi.