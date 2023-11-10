Yaka Şehit Mustafa Baş İlkokulu/Ortaokulu Açıldı

Gelendost ilçesine bağlı Yaka köyünde, 2022 yılında deprem güçlendirmesi kapsamında yıkılarak yeniden inşa edilen okul, Eylül ayında Şehit Mustafa Baş İlkokulu/Ortaokulu olarak hizmete alındı. Resmi açılış törenine, okula ismi verilen şehidin kardeşi Veli Baş, Vali Aydın Baruş, Gelendost Kaymakamı Fuat Sözer, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, kamu kurumu müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Vali Baruş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin önemine vurgu yaparak, okuldan başarılı öğrencilerin yetişeceğine inandığını belirtti. Yaka köyüne kazandırılan modern eğitim binasının depreme dayanıklı olduğunu ve öğrencilere daha iyi bir öğrenme ortamı sunacağını dile getirdi.Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu dönemde, Vali Baruş, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ve bu gücün eğitimli insan kaynağıyla elde edildiğini ifade etti. Öğrencilere, okullarının Türkiye'nin geleceğine katkı sunacak bireyler yetiştirmelerine olan inancını vurguladı.Açılış töreninde konuşan Vali Baruş, şu sözlere yer verdi: "Şu anda resmi olarak açılışını yaptığımız Yaka köyümüz Şehit Mustafa Baş okulunun köyümüze yavrularımıza, eğitimimize hayırlı olmasını diliyorum. Görüyorum ki hem öğrencilerimiz hem yakalı hemşehrilerimiz bu hizmetten çok büyük memnuniyet duymuşlar. Bu yatırımın köyümüze kazandırılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum."Okulun kurdele kesme töreni, Vali Baruş ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Açılış sonrasında Vali Baruş, öğrencilerle sınıflarda sohbet ederek, eğitim ve ahlaki konular üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Anasınıfını ziyaret eden Vali Baruş, minik öğrencilerle Atatürk'ü anma günü dolayısıyla hazırladıkları şiiri dinleyerek öğrencilere moral verdi. Okulun hayırlı olması temennisiyle açılış töreni sona erdi.