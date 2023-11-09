Isparta Merkez Köylerine Doğalgaz Getiriliyor

Isparta'da, Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun ile AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin'in girişimleri sonucunda, merkeze bağlı Büyük Acılar, Küçük Acılar ve Ali Köy köylerinde doğalgaz çalışmaları hızla devam ediyor. Köy sakinleri, soba ve kömür kullanma zorunluluğundan kurtulacak.

Milletvekili Osman Zabun, köylerin doğalgaza kavuşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Merkez köylerimizden Büyük Acılar, Küçük Acılar ve Ali Köy'le ilgili doğalgaz çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Inşallah köyün girişine kadar geldi. Torosgaz en kısa süre içerisinde çok fazla uzayacağını da düşünmüyoruz. En kısa süre içerisinde, süratle inşallah buradaki üç köylü köydeki hemşehrilerimizin gaz kullanamaya başlayacaklarını düşünüyoruz. Isparta doğalgaz açısından son derece şanslı illerden bir tanesi. Burada da tabii önemli bir payda Isparta'da gaz dağıtımını yapan Torosgaz şirketine ait. Onlar da gerekli fedakarlığı ellerini taşın altına koymak suretiyle güçlü bir şekilde yapıyorlar. Yani birçok Türkiye'de birçok ilde daha henüz 15 bin nüfusu olan ilçelerde bile doğalgaz yokken, Isparta'da sadece Sütçüler, Yenişarbademli ve Aksu ilçelerimizde doğalgaz eksiğimiz kaldı. Inşallah önümüzdeki süreç içerisinde onların da planlamasını yapmış olacağız." dedi.

Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise Uluborlu, Gelenbe, Dostköy ve Şarkikaraaç'ta da doğalgaz çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Gökgöz, "Isparta bu öncelikleri ilk elde eden illerden bir tanesi. Diğer illerin hiçbirinde şu anda köylerde doğal gaz söz konusu değil ama biz işimiz hizmet, gücümüz millet diyerek milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi bugün merkez köylerimizden Büyük Acılar, Küçük Acılar ve Ali Köy'ü inşallah burada doğalgaz hizmetini köylerimize götürebilmenin hazırlığını yaşıyoruz. Inşallah bunu artırarak devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin de köylerin doğalgaza kavuşturulmasının sosyal devlet ilkesiyle uyumlu olduğunu ve bu çalışmaların hızla devam edeceğini belirtti. Keskin, "Merkez köylerimizde doğalgaza buluşturmaya devam ediyoruz. 4 tane köyümüzü doğalgaza kavuşturmuştuk. Bu hafta içerisinde de Büyük Acılar'da başladık. Allah nasip ederse sene sonuna kadar Küçük Acılar ve Ali Köy'ünde de çalışmalarımızı tamamlayacağız. Sosyal devlet mantığıyla çalışmalarımız program dairinde hızlı bir şekilde devam etmektedir. Inşallah önümüzdeki dönemlerde diğer merkez köylerimize etap etap gazla buluşturmaya hedefliyoruz." dedi.

Milletvekilleri Gökgöz ve Zabun ile İl Başkanı Keskin, çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgi aldı.

Merkez köyler doğalgaza kavuşuyor. Köy sakinleri sobadan, kömürden kurtuluyor. AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun'la AK Parti Isparta il başkanı Serkan Keskin, Büyük Acılar, Küçük Acılar ve Ali Köy köylerinde yapılan doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi. Merkeze bağlı üç köyünde en kısa sürede doğalgaza kavuşacağını söyleyen milletvekili Zabun, Ispartadoğalgaza kavuşma noktasında Türkiye'nin şanslı illerinden biri diye konuştu.Zabun: '''' Dedi.Ilerleyen günlerde Uluborlu, gelen dost ve Şarkikaraaç'ta doğalgaz çalışmalarının başlayacağını belirten milletvekili Gökgöz. Işimizhizmet, gücümüz millet diyerek çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz dedi.Gökgöz: '.'' Dedi.Sosyal devlet ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen il başkanı Keskin, doğalgaza kavuşmayan köylerimiz kalmayacak. Etap etap çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye konuştu.Keskin: '''' Dedi.Ardından milletvekilleri Gökgöz ve Zabun'la il başkanı Kesken çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgi aldı.