CHP'Lİ HALICI'DAN 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vekil Halıcı mesajında şunları söyledi:" Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 85. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anmaktayız. Atatürk; sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuştur.

10 Kasım’lar, sadece yas günü değil, O’nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz günler olmalıdır. Mustafa Kemal’i anlamak; yurdumuzu çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma hedefinde çalışmak, milli kültürümüze sahip çıkarak yeniden büyük bir medeniyet tesisi için çalışmak demektir.

Onun kurduğu Cumhuriyet; Laik ve demokratik hukuk sistemi üzerine inşaa edilmiştir. Bugün milli birlik ve beraberliğimizin yazılı sözleşmesi olan Anayasa'ya ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan saldırı aynı zamanda Atatürk ilkelerine de açıkça düşmanlık beslemek anlamına gelmektedir. Bizler bu nedenle Atatürk'ü anarken; aynı zamanda onu anlayan takipçileri olarak bu karanlık saldırılar karşısında onun devrimlerini ve demokratik Cumhuriyet kurumlarını savunmaya ve onları daha da ileriye taşıma mücadelesine devam edeceğiz.

Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, kısa yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Ulu Önder Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Kurtuluş savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.



