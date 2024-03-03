WiFi Şifresini Komşunuza Vermeyin! Neden mi?

WiFi Şifresini Veren Komşu Manevi Tazminat Ödeyecek



Yargıtay, WiFi şifresini komşusuna veren kişinin manevi tazminata hükmedileceği bir karar verdi. Avukat Erkan Yalçın, sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgiyle bu kararı duyurdu. Yapılan yorumlara göre, sorumluluk hukukuna farklı bir bakış açısı getirilen kararda, WiFi şifresini veren kişinin, bu eylemden dolayı internet hattının sahibi olarak kusurlu olduğu belirlendi.

Avukat Yalçın'ın aktardığına göre, Yargıtay'ın kararında, hakaret içeren mesajların gönderildiği bir olayda, bu mesajların gönderildiği bilgisayarın IP numarasının sahibinin dava sürecinde sorumlu tutulduğu vurgulanmıştır. Yani, internet erişimini sağlayan kişi, hakaret içeren mesajları gönderen kişi dışında bu eylemden sorumlu tutulmuştur.

Kararda, gönderilen mesajların bir bütün olarak değerlendirildiğinde, her iki tarafın da mesajlardan sorumlu olduğu kabul edilmiş ve uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmiştir. Bu karar, sosyal medya üzerinde geniş yankı uyandırmış ve binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Karar, WiFi şifresi paylaşımının sorumluluk boyutuna vurgu yapan dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.