Çalışmayan Kadınlara Prim Desteği Geliyor!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına prim desteği sağlamak amacıyla çalışmalara başlandığını duyurdu. AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan bu destekle ilgili detayları Kanal 7 yayınında açıklayan Bakan Işıkhan, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödeneceği bir sistem oluşturulduğunu belirtti. Bu düzenleme, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemelerle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Hedefimiz, orta vadede bu uygulamayı hayata geçirmektir." Bu açıklama, ev kadınlarına prim desteğinin önümüzdeki dönemde uygulanacağına işaret ediyor.

Ayrıca, Bağkur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi konusunda da bilgi veren Bakan Işıkhan, bu düzenlemenin seçim öncesinde verilen bir vaat olduğunu belirterek, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılan bu düzenlemeler, vatandaşların istihdamda ve çalışma hayatında tutulmasına yönelik çabaların bir parçasını oluşturuyor.