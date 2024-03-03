Eylül Minel'den Zarafet ve Gelenek: Ab-ı Gül ile Cildinize Doğal Bir Dokunuş

Isparta'nın geleneksel gül damıtma sanatı, Eylül Minel'in özgün dokunuşuyla modern bir ritim kazanıyor. Güzellik ve sağlık arayışında olanlar için tasarlanan Ab-ı Gül, Rosa Damascena gül çiçeklerinin eşsizliği ve Eylül Minel kalitesi ile buluşuyor.

Eylül Minel'in gururla sunduğu Ab-ı Gül, Isparta'nın mistik atmosferinden ilham alarak üretiliyor. Geleneksel bakır kazanlarda damıtılan bu özel gül suyu, saf gül mayası olarak paketleniyor. UHT teknolojisi kullanılarak koruyucu ve katkı maddesi eklenmeden üretilen Ab-ı Gül, cildinize doğadan gelen bir hediye sunuyor.

Cildinizi Canlandırın, Isparta'nın Eşsiz Güzelliğini Hissettin Eylül Minel'in Ab-ı Gül'ü, %100 doğal gül mayası içerir ve Isparta'nın göller bölgesinde yetiştirilen Rosa Damascena gülü ile özel olarak hazırlanır. Bu benzersiz formül, cildinizin pH dengesini korur, nemlendirir ve ferahlatıcı etkisiyle cildinizi canlandırır.

Ab-ı Gül'ün Faydaları

Cildin pH dengesini korur ve nemlendirir.

Ferahlatıcı özelliği ile cildinizi yeniler.

Fazla yağları gidererek sivilce ve akne oluşumunu azaltır.

Antioksidan içeriği ile cildinizi genç ve sağlıklı tutar.

Göz altı şişkinliklerini azaltmaya yardımcı olur.

Hassas ciltlerde kızarıklığı hafifletir ve cildi yatıştırır.