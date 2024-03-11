WhatsApp'a Yeni ÖzelliK Geliyor

WhatsApp, uzun zamandır beklenen bir özellik olan çıkartma oluşturma özelliğini test ediyor. WhatsApp'ın beta sürümünde deneme aşamasında olan bu özellikle, artık üçüncü taraf uygulamalara gerek duymadan doğrudan WhatsApp içinde çıkartma oluşturmak mümkün olacak.Çıkartma düzenleyici özelliği, iOS 24.1.10.72 WhatsApp beta güncellemesi ile başladı ve daha sonra Android için de WhatsApp beta 2.24.6.5 güncellemesiyle kullanıcılara sunuldu. Bu yeni özellikle kullanıcılar, çıkartma klavyesine erişerek "oluştur" seçeneğini seçebilecek veya doğrudan bir görüntüyü açarak taşma menüsünden "etiket oluştur" seçeneğini seçerek kolayca çıkartma oluşturabilecekler. Ayrıca, mevcut bir çıkartmayı düzenlemek de mümkün olacak.Bu güncelleme, kullanıcıların kendi çıkartmalarını oluşturup paylaşma sürecini kolaylaştırarak WhatsApp deneyimini daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.