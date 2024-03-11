Ramazan Bayramı Tatili Ne Kadar Olacak? Turizmcilerin Talebi: 9 Gün!

Ramazan Bayramı tatili için merakla beklenen günler geldi. Turizmciler, 9 günlük bir tatil talep ederken, bayram tatilinin süresi 5,5 gün olarak planlanıyor. Bu yıl, 9 Nisan'da başlayıp 12 Nisan'da sona erecek olan Ramazan Bayramı tatili için 8 Nisan'ın tatil ilan edilmesi durumunda, toplam tatil süresi 6-14 Nisan tarihleri arasında, toplamda 9 gün olarak uzatılması bekleniyor.

Tatil yapmak isteyenler, öğrenciler ve çalışanlar için önemli olan bu tatil döneminin erken açıklanması turizm sektörünü de olumlu etkileyecek. Turizmciler, seçim süreci ve Ramazan ayının bitimine denk gelen bu tatilin önceden açıklanmasını ve 9 güne çıkarılmasını talep ediyorlar.

Antalya bölgesi ve Kuzey Kıbrıs başta olmak üzere birçok bölgedeki oteller, Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Turizmciler, tatilin erken açıklanması ve 9 güne çıkarılması durumunda rezervasyonların artacağını ve sezonun nisan ayında tam anlamıyla başlayabileceğini düşünüyorlar.