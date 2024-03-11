Sevilen atari oyunu film oluyor ‘Vizyona gireceği tarih belli oldu’

Super Mario, popüler video oyunu olarak bilinen efsanevi karakter, beyaz perdeye uyarlanıyor. Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo, Illumination adlı ABD merkezli animasyon şirketi ile iş birliği yaparak Super Mario'nun yeni animasyon filmi için kolları sıvadı. Film, animasyon olarak çekilecek ve Nisan 2026'da vizyona girecek.Bu animasyon filmi, 2023 yılında çıkan "The Super Mario Bros. Movie" filminin devamı niteliğinde olacak. Finansman ise Nintendo ile Illumination'ın çatı kuruluşu Universal Pictures tarafından sağlanacak. Film, Super Mario'nun dünyasını daha da genişletmeyi amaçlayarak parlak ve eğlenceli bir hikayeyi izleyicilere sunacak.Super Mario, ilk olarak 1985 yılında Japonya ve Kuzey Amerika'da piyasaya sürülen "Super Mario Bros" oyunu ile tanıtılmıştı. Bu oyun, zaman içinde efsanevi bir popülerlik kazanarak dünya genelinde milyonlarca hayran edinmişti. Animasyon filmi, bu ikonik karakteri beyaz perdede yeniden canlandırarak oyunseverleri ve geniş bir izleyici kitlesini heyecanlandırmayı amaçlıyor.