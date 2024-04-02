SGK Müşaviri Açıkladı: Bazı Emekliler 22.500 TL Promosyon Alacak!

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 28 Mart'ta başlayan ödemelerle birlikte bazı emeklilerin 22.500 TL'ye kadar promosyon alacağını duyurdu.

Milyonlarca emekli, maaş promosyonlarına odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu bankalarının en düşük 8 bin TL en yüksek 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını açıklamasının ardından, özel bankalar da harekete geçti ve promosyon yarışı kızıştı.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, maaş promosyonlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, promosyonlara yüzde 50'lik bir zam beklentisi olduğunu belirtti.

Yılmaz, kamu bankalarının promosyon ödemelerinin artmasının ardından özel bankaların da bu hamleye katıldığını vurguladı. Özel bankalarda promosyon ücretlerinin yüzde 50 artarak 15 bin TL civarından 22.500 TL'ye kadar yükselebileceğini tahmin etti.

Ayrıca Yılmaz, bu miktarın yılın yarısı itibariyle daha da artacağını belirterek, "Emeklilerimiz her 6 aylık dönemde maaş farklarını aldıkları için bu rakamın önümüzdeki yarı yıllar kapsamında yukarıya doğru çıkacağını" ifade etti.

Kamu bankalarının promosyon ödemeleri 28 Mart'ta başlamıştı.