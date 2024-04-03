Gelir Beyanı Vermeyenlere Uyarı: Cezası Çok Ağır Olacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt içi ve yurt dışından elde edilen gelirlerin beyan edilmesi gerekliliğine vurgu yaparak, 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeyen ya da eksik beyanda bulunanlara ceza uygulanacağını duyurdu.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, nakdi sermaye, kar payı, faiz gibi gelirler menkul sermaye geliri olarak kabul edilir ve bu gelirlerin beyan edilmesi gerekmektedir. Bankalardan elde edilen mevduat faizleri ve katılım bankaları tarafından ödenen kar payları için tevkifat uygulanarak nihai vergilendirme yapılır, ancak gelir vergisi beyannamesi vermek gerekmez.

Tam mükellef şirketlerden elde edilen kar paylarının belirli bir miktarı aşması durumunda beyanname verilmesi gereklidir. Yurt dışından elde edilen faiz, repo, kar payı gibi gelirlerin belli bir limiti aşması halinde de bu gelirlerin tamamının beyan edilmesi gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan elde ettiği verileri kullanarak analiz ve denetim çalışmaları yürüterek vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele eder. Yurt dışında gelir elde eden mükelleflerin beyanlarını takip eder ve eksik beyanda bulunan ya da hiç beyanname vermeyen kişilere cezai işlem başlatır.

5 Nisan'a kadar gelir beyanını yapmayan ya da eksik beyanda bulunanların tek tek tespit edilerek cezalandırılacağına dair uyarılar yapılmıştır. Gelir İdaresi, vergi mükelleflerini beyanname vermeye ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik etmek için önlemler almaya devam etmektedir.