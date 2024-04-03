Emekliler Emlak Vergisinden Muaf Tutulacak: Kritik Detaylar Ortaya Çıktı

Emeklilerin taşınmaz mallarından alınan emlak vergisi konusunda önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Bu şartlara sahip olan emekliler, belirli koşullar altında emlak vergisinden muaf tutulacaklar.

Emlak vergisi yasalarına göre, kanunen geliri olmayan tek ev sahipleri zaten emlak vergisinden muaf tutulmuş durumda. Ancak bazı durumlarda, emlak vergisinden muafiyet uygulanabilmesi için belli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan vatandaşlar, emlak vergisinden muaf tutulabilirler.

Emlak vergisinden muaf olan emlakların 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken sahipleri arasında şu kişiler yer almaktadır:

Emekliler

Bir tek meskeni olan ve intifa sahibi olanlar

Ev hanımları

Şehit yakınları

Dul ve yetimler

Gaziler

Ancak, bu kişiler arasında tek meskeni olan ve bir de yazlığı bulunanlar, yazlık için vergi muafiyeti hakkından faydalanamamaktadır. Dolayısıyla, ikinci bir ev veya yazlık sahibi olanlar, her iki ev için de emlak vergisini ödemek durumundadırlar.

Yılın sadece bir döneminde kullanılan yazlık veya yayla evi gibi konutlar, emlak vergisi muafiyeti kapsamında değerlendirilmezken, emekli olanlar için sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için vergi muafiyeti uygulanmaktadır.

Bu ayrıntılar doğrultusunda, emeklilerin emlak vergisinden muafiyet durumu belirli kriterlere bağlı olarak değerlendirilmektedir.