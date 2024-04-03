Emeklilere Kök Maaş Sürprizi: Zam Oranları ve Beklentiler

Türkiye'nin çeşitli emeklilik grupları için beklenen kök maaş düzenlemesiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Enflasyon verileri açıklandıktan sonra, milyonlarca emekli için zam oranları netleşti ve emeklilere umut vaat eden bir dönem başlıyor.

Mart ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ocak ve Şubat aylarındaki artış trendini takiben Mart ayında enflasyon %3,16 arttı ve yıllık artış oranı %68,50'ye ulaştı.

Bu veriler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları da netleşti. İki aylık enflasyon oranlarına göre %11,53 olan emekli maaşı zammı, Mart ayı enflasyonuyla birlikte %15,05 olarak hesaplandı. Nihai emekli zammı ise TÜİK'in Haziran ayı verileri açıklamasının ardından kesinleşecek.

Hükümet, yerel seçimlerin ardından ekonomik adımlara odaklanarak enflasyonun düşürülmesini hedefliyor. Bu bağlamda, emeklilerin kök maaş düzenlemesi gibi konular üzerinde çalışılacağı bildirildi. Refah payı ve taban aylık artışı gibi formüller masaya yatırılarak, emeklilerin maaşlarında iyileştirme sağlanması planlanıyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, kök maaşı düşük olanların en azından 7-8 bin liradan 10 bin liraya kadar çıkarılması konuşulan formüller arasında olduğunu belirtti.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak 2024 döneminde %11,68'lik refah payı artışıyla %49,25'e yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanmaya başlanmıştı. Ancak, şu anda en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam en az 12.500 lira seviyesinde.

Bu gelişmelerin yanı sıra, memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıklarına yönelik toplu sözleşme dönemi de önem taşıyor. Memurlar için öngörülen zam oranları da belirlenmiş durumda: 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında ise %5 zam yapılacak.

Emekliler ve memurlar için belirlenen bu yeni düzenlemeler, milyonlarca insanı ilgilendiriyor ve ekonomik refahlarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.