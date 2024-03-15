

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihi Değişiyor: Öne Çekilecek!

Seçim Öncesi Emeklilerin Memnuniyetsizliği Hafifletilmeye Çalışılıyor



Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek 3 bin TL'lik ikramiyelerin ödeme tarihleri üzerinde önemli bir değişiklik gündemde. Resmi Gazete'de geçtiğimiz günlerde yayınlanan düzenlemenin ardından, emeklilerin ikramiye tutarlarının 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyordu. Ancak, son yapılan çalışmaların ardından ödeme takvimi öne çekilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki son çalışmalar, emeklilerin bayram ikramiyelerinin seçimden önce hesaplara aktarılmasını öngörüyor. Bu adımın, hükümetin henüz yeni yılda beklenen zam oranını belirleyememesi ve seçimler öncesinde emeklilerin memnuniyetsizliğini azaltma amacı taşıdığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yılki uygulamalara dayanarak, 1-9 Nisan tarihleri arasında ödenmesi beklenen 3 bin TL'lik ikramiyeler için yeni bir ödeme tarihi belirlendi: 25-29 Mart. Ancak, resmi bir açıklama henüz yapılmamış olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen günlerde ödeme takvimini kesinleştirmesi bekleniyor.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, iktidarın seçimler öncesinde emeklilerin öfkesini bir miktar dindirmek ve memnuniyetsizliği azaltmak amacıyla bu adımı attığı ifade ediliyor.