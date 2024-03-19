Vedat Işıkhan duyurdu ‘O ilaçlar hakkında flaş karar

Vedat Işıkhan Duyurdu: Geri Ödeme Listesine 47 Yeni İlaç Eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenleme ile 36'sı yerli üretim olmak üzere toplam 47 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler hakkında yapılan duyuru, Bakan Işıkhan tarafından sosyal medya hesabından yayımlandı. Duyuruya göre, düzenleme yayım tarihinden itibaren 5 iş günü sonra yürürlüğe girecek.

Geri ödeme listesine eklenen 47 ilacın 3'ü kanser, 3'ü multipl skleroz, 1'i immunosupresan, 7'si antibiyotik, 6'sı kan ürünü ve 3'ü diyabet ilacı olarak belirtildi.

Bu düzenlemeyle, hastaların tedavilerine erişimini kolaylaştırmak ve ilaç maliyetlerini düşürmek amaçlanıyor.







