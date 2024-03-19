Trafik Işıklarına Yeni Bir Renk Ekleniyor: Beyaz!











Elektrikli ve otonom araçların yaygınlaşmasıyla birlikte trafik lambalarında yeni bir dönem başlıyor. Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, geleneksel üç renkli trafik lambalarına ek olarak beyaz renk de eklenecek.Araştırmacılar, otonom ve elektrikli araçların artmasıyla birlikte trafik akışını daha iyi düzenlemek için bu yeniliğin gerekliliğini ortaya koydu. Yapılan çalışmada, trafik ışıklarına yeşil, sarı ve kırmızı renklerin yanı sıra beyaz renk eklenmesinin trafik sorunlarını önemli ölçüde azaltabileceği belirtildi.Yeni sisteme göre, beyaz ışık acil durumlarda devreye girecek ve trafik akışını %25 oranında iyileştirebilecek. Bu yenilikçi sistemin araçlar ve yayalar için trafik düzenlemesinde büyük bir adım olması bekleniyor.Araştırmacılar, bu yeni sistemi gerçek dünya koşullarında test etmek için bir pilot test ortamı oluşturmayı planlıyorlar. Bu gelişmeyle birlikte, trafik lambalarında yeni bir renk devri başlamış olacak.