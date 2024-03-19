Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam: Benzin ve Motorine Yükseliş Bekleniyor

Türkiye'de küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki sürekli artış, akaryakıt fiyatlarında bir kez daha zam beklentisini beraberinde getiriyor. Gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam yapılması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, küresel petrol fiyatlarındaki artışlar, döviz kurlarındaki yükseliş, vergi düzenlemeleri ve enflasyon gibi etkenler nedeniyle akaryakıt fiyatlarına bir zam daha gelmesi bekleniyor.

Bu bilgilere göre, kısa vadede benzine 1 TL 50 kuruş, motorine ise 1 TL 30 kuruş civarında bir zam yapılması öngörülüyor.

Eğer uzmanların bu öngörüsü gerçekleşirse, İstanbul'da motorin fiyatları 41,90 TL'den 43,20 TL'ye, Ankara'da 42,71 TL'den 44,01 TL'ye, İzmir'de ise 42,92 TL'den 44,22 TL'ye yükselecek.

Benzin fiyatları ise İstanbul'da 42,03 TL'den 43,53 TL'ye, Ankara'da 42,83 TL'den 44,33 TL'ye, İzmir'de ise 43,04 TL'den 44,54 TL'ye yükselecek.

Yakıt fiyatlarındaki bu artış, sürücülerin yakıt masraflarını daha da artırarak ekonomik olarak zorlayabilir.