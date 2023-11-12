VE AKARYAKITTA BEKLENEN İNDİRİM HABERİ GELDİ!

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarında beklenen bir indirim haberiyle son buldu. Pazartesi gününe dair sevindirici gelişmeler yaşandı ve motorin fiyatlarına indirim yapılacağı duyuruldu.

Son bir hafta içinde Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, 87 dolardan 81,43 dolara kadar gerilemeye neden oldu. Bu durum, akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisi oluşturdu ve sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin litre fiyatında pazartesi günü indirim yapılacak.

Buna göre, motorin fiyatındaki indirim miktarı litre başına 1,5 TL civarında olacak. İndirim sonrasında motorin litresi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak 36-37 TL aralığına gerileyecek. Bu haber, araç sahipleri için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ekim ayında yaşanan peş peşe indirimlerin ardından, 17 Ekim günü 2 lira 25 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Ancak, 31 Ekim 2023 tarihinde 1,57 TL'lik bir indirim gerçekleşmişti. Bu indirimle birlikte, motorin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak 38-38,50 TL aralığına gerilemişti.

Araç sahipleri, pazartesi günü beklenen motorin indirimiyle birlikte yakıt giderlerinde olumlu bir değişiklik yaşayacakları için bu haberi memnuniyetle karşılamaktadırlar.