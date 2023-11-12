HAVA DURUMU RAPORU - AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA
ADANA
- Minimum Sıcaklık: 16°C
- Maximum Sıcaklık: 29°C
- Hava Durumu: Parçalı bulutlu
ANTALYA
- Minimum Sıcaklık: 20°C
- Maximum Sıcaklık: 24°C
- Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY
- Minimum Sıcaklık: 14°C
- Maximum Sıcaklık: 27°C
- Hava Durumu: Parçalı bulutlu
ISPARTA
- Minimum Sıcaklık: 11°C
- Maximum Sıcaklık: 18°C
- Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı