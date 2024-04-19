Vatandaş İsyan Etti: Meclis Lokantasının Fiyatları Çileden Çıkardı!

Türkiye Millet Meclisi'nde restoranlarda uygulanan zamlı yemek listesi, vatandaşları adeta isyana sürükledi. Ortalama bir vatandaş, mütevazı bir tabak yemeğe 35 lira öderken, Meclis restoranlarında 3 kişilik bir yemek için sadece 117 lira ödemesi gerektiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Üstelik, bu fiyata tereyağlı kuru fasulyenin yanında pilav, cacık ve komposto da sunulması bardağı taşıran son damla oldu.

Peki, sıradan bir vatandaşın Meclis dışındaki restoranlarda 3 porsiyon Ispir kuru fasulye ve pilav sipariş etmesi durumunda ne kadar ödemesi gerekecekti? Mevcut fiyatlar dikkate alındığında, bir tabak kuru fasulyenin ortalama fiyatı 200-250 lira arasında değişiyor. Dolayısıyla, 3 kişi kuru fasulye yese ortalama 675 lira ödemek zorunda kalıyordu. Eğer kuru fasulyenin yanında pilav da ısmarlanırsa, hesap bin lirayı aşıyordu. Üstelik, evde kuru fasulye pişirmeye kalkan bir aile kilosu için 300 TL gibi bir rakam ödüyordu. Yapılan araştırmalar, geçim sıkıntısı nedeniyle çalışanların öğlenleri yemek yemeyi bile ertelediğini gösteriyordu.

Peki, vekiller kaç lira maaş alıyordu? Ocak ayında yapılan yüzde 49.25 oranındaki zam ile bir milletvekilinin aylık maaşı 110 bin liraya kadar yükselmişti. Ancak Meclis'teki milletvekillerinin çoğu aynı zamanda emekliydi. Dolayısıyla, hem emekli aylığı hem de milletvekili aylığı alan bir vekilin cebine aylık 230 bin lira girmekteydi. Bu durum, vatandaşların Meclis'teki fiyat artışlarına olan tepkisini daha da artırmıştı.