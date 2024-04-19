Aylık 5 bin 100 TL maaş bağlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kronik Hastalıklara 5.100 TL Aylık Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yönlendirilen talimatlarla resmi açıklamayı gerçekleştirdi. Buna göre, kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara her ay 5.100 TL nakit yardım desteği sağlanacak.

Son dönemde artan geçim sıkıntısı ve sosyal yardım taleplerindeki artışı göz önünde bulunduran bakanlık, vatandaşlara önemli bir destek sunma kararı aldı. Enflasyon ve artan maliyetlerle mücadele eden hanelere yönelik bu adım, gıda enflasyonunun yükselmesiyle artan sosyal yardım ihtiyacına cevap niteliğinde.

Belirlenen desteğin yanı sıra, kronik hastalığı olan bireylerin yaşam kalitelerini artırmayı hedefleyen program, hastaların SGK'ya sadece bir belge sunarak başvurabilecekleri bir sistem üzerine kurulmuş durumda. Başvurular, hastalık belgesiyle kabul edilecek ve her bir başvuru sahibine 5.100 TL maaş bağlanacak.

Ayrıca, hastaların yaşadığı hanelere ek olarak, belirlenen destek tutarının yüzde 5'i kadar ek ödeme yapılması öngörülüyor. Böylece, kronik hastalıklarla mücadele eden milyonlarca vatandaşın yaşamında olumlu bir etki yaratılması amaçlanıyor.