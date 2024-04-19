

Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Son Dakika Gelişmesi: 12 Bin Liralık Ek Ödeme Masada!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve heyetiyle yaptığı görüşmede, emeklilere verilmeyen 12 bin liralık ek ödeme konusunu ele aldı. Türkiye Kamu-Sen heyeti, Bakan Işıkhan'a, memurlara çalıştıkları dönemde verilen 12 bin TL ek ödemenin emeklilere de verilmesi gerektiğini iletti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Bakan Işıkhan'la yaptıkları görüşmede, kamu çalışanlarına çalıştıkları dönemde verilen 12 bin 54 TL ilave ödemenin emekli olduklarında kesildiğine dikkat çekti. Kahveci, artık emeklilere de bu ek ödemenin verilmesinin zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Ayrıca Kahveci, birinci dereceye gelen kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi talebiyle, yardımcı hizmetliler ve diğer çalışma hayatında öne çıkan konuları da Bakan Işıkhan'a ilettiklerini belirtti.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Kahveci, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği toplu sözleşme ikramiyesinin tekrar hayata geçirilmesi ve milyonlarca memurun toplu sözleşme ikramiyesinin geriye dönük verilmesine ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını ve Bakan Işıkhan'a sunduklarını aktardı.

Ek ödemelerin emeklilik sisteminin en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Kahveci, kamu çalışanlarına verilen ancak emekli olduklarında kesilen 12 bin liralık ek ödemenin emeklilik döneminde de geçerli olması gerektiğini Bakan Işıkhan'a ilettiklerini belirtti. Kahveci ayrıca, yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesinin de gündeme getirildiğini ifade etti.