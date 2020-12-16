Vali Ömer Seymenoğlu koronavirüs salgınıyla mücadeleye öncülük eden sağlık çalışanlarını yalnız bırakmıyor. Senirkent ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştiren Vali Seymenoğlu, hastalarını iyileştirmek için canları pahasına fedakarca mücadele eden doktorundan hemşiresine, temizlikçisinden güvenlikçisine kadar tüm sağlık çalışanlarına özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Daha sonra beraberinde ilçe Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ile birlikte, asayişin sağlanmasının yanında pandemi denetimlerinde de 7 gün 24 saat fedakarca görev yapan jandarmayı ziyaret eden Vali Seymenoğlu, burada jandarma personeline yürüttükleri çalışmalar için teşekkür ederken, pandemi denetimlerine aralıksız devam etmelerini istedi.İlçede son olarak hükümet konağındaki kamu kurum ve kuruluşlarını denetleyen Vali Seymenoğlu, görevlilerden alınan tedbirlere istisnasız uyulmalarının yanında özellikle MASKE+MESAFE+TEMİZLİK konularında alınan tedbirlere titizlikle dikkat etmelerini isteyerek çalışanlara kolaylıklar diledi.