11.12.2020 günü saat:13:00 sıralarında İlimiz Zafer Mahallesinde ikamet eden müşteki K.D. ve Ş.G. isimli şahısları telefonla arayarak kendisini Emniyet mensubu olarak tanıtan bir kişinin “üç kişi yakaladıklarını, bu şahısların bir kadını bıçakladıklarını, çaldıkları eşyaları ve ziynetleri evlerine koyduklarını söylediklerini, bu nedenle evlerinde arama yapacaklarını, evdeki altınların çıkarılmasını, kontrol ettikten sonra tekrar geri vereceklerini” söylemesi üzerine müştekiler eve gelen bir erkek şahsa yaklaşık 250.000 Türk Lirası değerinde ziynet ve parayı çanta içerisinde teslim etmişler, daha sonra dolandırıldıklarından şüphe duymaları üzerine 112’yi arayarak polise bildirimde bulunmuşlardır.Dolandırıcılık olayını gerçekleştiren faili meçhul şüpheli/şüpheliler ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların 34 AIZ 885 plakalı araç ile Isparta’ya geldikleri, şahıslardan birisinin müştekinin ikametine gittiği, ardından elinde müştekiye ait ziynet ve paraların bulunduğu çanta ile araca döndüğü, şüphelilerin aynı araç ile Antalya iline gittikleri tespit edilmiş, şüpheli şahısların ve kullandıkları 34 AIZ 885 plakalı aracın yakalanması için çalışmalara başlanılmış, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek olaya karışan M.B. - B.B. - K.G. - Ş.U. - Y.A. isimli 5 şüpheli şahıs 11.12.2020 günü Antalya ilinde yakalanarak İlimize getirilip gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 4 adet GSM hattı, 1 adet mikro sd kart, 1 adet yüzük, 1 çift küpe, 21.855 Türk Lirası, 810 Amerikan Doları ele geçirilerek el konulmuş, şüpheli şahıslar 13.12.2020 günü Adli Makamlara sevk edilmiş, M.B. - B.B. - K.G. – Ş.U. çıkarıldıkları adli mercilerce TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiş, Y.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.Kendisini Polis ve Savcı olarak tanıtarak evlerinde ya da üzerlerinde bulunan değerli eşyayı, parayı vb. isteyenlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi Hattını aramak suretiyle durumun emniyet güçlerine bildirilmesi mağduriyet yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.