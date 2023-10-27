Kredi Kartı Taksit Sayıları Değişiyor: 2024 Yılında Yeni Düzenlemeler Geliyo

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" kapsamında kredi kartı taksitlerinde değişiklikler öngörülüyor. İşte programın kredi kartı taksitleri ile ilgili öne çıkan detayları:

Kredi Kartıyla Alışveriş ve Nakit Çekim Taksit Sayısı İçin İlave Önlem: Program kapsamında kredi kartıyla alışveriş ve nakit çekim işlemlerinde taksit sayısı için yeni düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemelerin enflasyonu artırıcı tüketim artışlarını önlemeye yönelik olduğu belirtiliyor. Kira ve Konut Fiyat Gelişmeleri: Konut fiyatları ve kiraların gelişmeleri göz önünde bulundurularak konut arzının artırılmasına odaklanılacak. Özellikle depremin konut stoklarına etkisini telafi etmek amacıyla yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek. Dijital Kayıt Sistemi: Konut ve iş yeri kiralama işlemleri ile ikinci el araç satışları için dijital kayıt sistemi kurulacak. Emeklilik Sistemi: 25 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olmalarını teşvik edecek önlemler geliştirilecek.

Bu önlemler, enflasyonu kontrol altına almak ve ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla alınan tedbirlerden sadece bir kısmını temsil etmektedir. Programın diğer başlıklarında da ekonominin çeşitli alanlarında önemli düzenlemeler ve hedefler belirlendiği görülmektedir.