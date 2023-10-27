Vali Baruş Şarkikaraağaç'ta Vatandaşlarla Buluştu ve Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

Şarkikaraağaç ilçesini ziyaret eden Isparta Valisi Aydın Baruş, Gedikli, Mada Adası ve Salur köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca ilçede muhtarlar toplantısı düzenledi. Ziyaretlere kamu kurum ve kuruluş müdürleri de katıldı.Vali Baruş, Gedikli köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle buluştu. Burada vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Baruş, bu tür ziyaretlerin kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade etti. Vali, vatandaşların sorunlarını çözmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.Daha sonra Vali Baruş, Türkiye'nin tek tatlı su gölü adası olan Mada Adası'na geçti. Ada yolculuğu kayıklar ve tarım araçlarıyla gerçekleşen Vali, burada Mahalle sakinleriyle buluşarak talep ve önerileri dinledi.Vali Baruş, Salur köyüne geçerek yangında evi hasar gören bir vatandaşı ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.Şarkikaraağaç ilçe merkezine dönen Vali, ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi. Toplantıda muhtarlar, sorunlarını ve taleplerini iletti.Vali Baruş, toplantıda yaptığı konuşmada, halkın refahını artırmak ve devlet-millet ilişkisini güçlendirmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı. Muhtarlardan gelen sorunları yetkili mercilere iletmelerini istedi.Toplantının ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin ailesini ziyaret eden Vali, aileye taziye dileklerini ileterek sohbet etti.Bu ziyaretler kapsamında Vali Baruş, halkla daha yakın temas kurarak mahallelerin ve köylerin ihtiyaçlarını dinledi ve sorunların çözümü için çaba harcanacağını belirtti. Muhtarlar toplantısı ise yerel sorunların daha etkili bir şekilde ele alınmasına yardımcı oldu.